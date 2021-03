Pomeriggio 5, Barbara D’Urso la ‘dimentica’ ma è famosissima: “Come ti chiami?”- FOTO (Di venerdì 26 marzo 2021) La conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ne ha fatta una delle sue dimenticando in diretta il nome della sua ospite in studio. Di chi si tratta? In genere la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) La conduttrice dine ha fatta una delle sue dimenticando in diretta il nome della sua ospite in studio. Di chi si tratta? In genere la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Nicholas_Dls00 : #domenicalive anticipa la sua messa on onda come anticipato da noi. Leggi l'articolo completo qui? - olivia_giurea : @BlueseaBarbara Buon pomeriggio Barbara ?????????? - Alessia38014305 : @carmelitadurso Buon pomeriggio Barbara ho visto tuo video Buona serata??????????????????? - Alessia38014305 : @carmelitadurso Buon pomeriggio ok Barbara? - Damiana073 : @Katia69196633 @barbara_eboli Buon pomeriggio??a te e Eboli. -