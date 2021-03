Poche illusioni su zona arancione in Campania: ultime notizie di marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Inutile farsi troppe illusioni sull’arrivo della zona arancione in Campania. Almeno prima di Pasqua. Queste le ultime notizie che filtrano in queste ore, in vista dell’analisi dei dati da parte delle autorità, come avviene ogni venerdì. Fondamentalmente, ci sono tutti i presupposti per confermarvi il trend menzionato sul nostro magazine nei giorni scorsi, quando ho provato ad immaginare i futuri scenari in questa regione. Nonostante la scadenza delle tre settimane in zona rossa, infatti, difficilmente avremo cambiamenti in giornata. Le prospettive per la zona arancione in Campania a fine marzo Come stanno le cose e quali sono le prospettive, oggi 26 marzo, a proposito della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Inutile farsi troppesull’arrivo dellain. Almeno prima di Pasqua. Queste leche filtrano in queste ore, in vista dell’analisi dei dati da parte delle autorità, come avviene ogni venerdì. Fondamentalmente, ci sono tutti i presupposti per confermarvi il trend menzionato sul nostro magazine nei giorni scorsi, quando ho provato ad immaginare i futuri scenari in questa regione. Nonostante la scadenza delle tre settimane inrossa, infatti, difficilmente avremo cambiamenti in giornata. Le prospettive per laina fineCome stanno le cose e quali sono le prospettive, oggi 26, a proposito della ...

Advertising

petitoblu : @PinoVaccaro77 @QSVS_Official D'accordissimo infatti dovrebbero farsi poche illusioni in casa Rossonera. - RealMilanTweet : Poche illusioni. C’è ancora da lottare per arrivare quarti #Milan - PaPaganini : @MTartaglini Michael niente illusioni o prese in giro. Ci saranno cessioni importanti ed entrate magari poche ma di livello. -