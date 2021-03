Pirati, navi da guerra e disastri commerciali. Il blocco di Suez è un rompicapo (Di venerdì 26 marzo 2021) Una nave grande quanto l’Empire State Building sta ancora bloccando il Canale di Suez, una delle principali arterie economiche del mondo, da dove passa circa il 12% del commercio internazionale. E la questione riguarda i consumatori di tutto il mondo. Da martedì l’Ever Given, capace di trasportare più di 20.000 container, sta impedendo il passaggio di circa 50 navi da carico al giorno, un valore di circa 9,5 miliardi di dollari ogni 24 ore. Secondo i calcoli di Lloyd’s List, dal Canale ogni giorno circa 5 miliardi di dollari viaggiano verso l’ovest e altri 4,5 miliardi di dollari verso l’est. Gli effetti economici del blocco del Canale di Suez sono tanti e immediati, come ha spiegato Davide Tabarelli a Formiche.net. Dal gas al petrolio, la tendenza è al rialzo, proprio nel momento in cui nel mondo si è rimessa in moto ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Una nave grande quanto l’Empire State Building sta ancora bloccando il Canale di, una delle principali arterie economiche del mondo, da dove passa circa il 12% del commercio internazionale. E la questione riguarda i consumatori di tutto il mondo. Da martedì l’Ever Given, capace di trasportare più di 20.000 container, sta impedendo il passaggio di circa 50da carico al giorno, un valore di circa 9,5 miliardi di dollari ogni 24 ore. Secondo i calcoli di Lloyd’s List, dal Canale ogni giorno circa 5 miliardi di dollari viaggiano verso l’ovest e altri 4,5 miliardi di dollari verso l’est. Gli effetti economici deldel Canale disono tanti e immediati, come ha spiegato Davide Tabarelli a Formiche.net. Dal gas al petrolio, la tendenza è al rialzo, proprio nel momento in cui nel mondo si è rimessa in moto ...

