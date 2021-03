Piadina dietetica in soli 4 minuti | ottima per la dieta con soli tre ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 marzo 2021) Quando torniamo a casa alla sera, poter preparare una cena veloce, leggera e gustosa è praticamente un sogno. Quando si ha poco tempo non è facile essere sempre sul pezzo, alla fine andiamo a consumare pasti, poco equilibrati. A cui o manca il gusto o la leggerezza. Il più delle volte ripieghiamo su un panino veloce o su una. Entrambi buoni e pratici ma troppo calorici, soprattutto per un pasto serale. Abbiamo scovato la ricetta di unache si prepara in un secondo, ha un ridottissimo contenuto di calorie e un gusto davvero particolare. In cinqueavremo una cena che risponde a tutti i requisiti.per la225 ml di albumi, 45 ml di acqua, 75 grammi di farina integrale, olio d’oliva qb. Se vogliamo evitare di sprecare molti tuorli, ...