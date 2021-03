Piacenza, cartelli accusatori contro ragazza che ha abortito appesi a scuola. Le compagne intervengono in sua difesa (Di venerdì 26 marzo 2021) Una studentessa di 18 anni è tornata a scuola dopo aver deciso di abortire e nel corridoio ha trovato appesi fogli con l’immagine di un feto e frasi accusatorie. “Ho bisogno di afFETto”, “questo eri tu”, “io feto tu aborto” alcune delle scritte offensive comparse sui cartelli. L’episodio è avvenuto in un istituto superiore di Piacenza e a denunciarlo sono state le compagne della ragazza: “Una mia compagna ha abortito.. questo è quello che abbiamo trovato sulla porta della nostra e su quella del nostro piano. Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quegli sfigati che hanno fatto ‘sta cosa. Fanno veramente venire il vomito”, ha scritto un’amica sui social. “Succede in una scuola italiana, con gente giovane che speravo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Una studentessa di 18 anni è tornata adopo aver deciso di abortire e nel corridoio ha trovatofogli con l’immagine di un feto e frasie. “Ho bisogno di afFETto”, “questo eri tu”, “io feto tu aborto” alcune delle scritte offensive comparse sui. L’episodio è avvenuto in un istituto superiore die a denunciarlo sono state ledella: “Una mia compagna ha.. questo è quello che abbiamo trovato sulla porta della nostra e su quella del nostro piano. Mi viene da vomitare e vorrei prendere a ceffoni tutti quegli sfigati che hanno fatto ‘sta cosa. Fanno veramente venire il vomito”, ha scritto un’amica sui social. “Succede in unaitaliana, con gente giovane che speravo ...

