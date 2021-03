Petrolio | continua la volatilità | in rialzo del 4%

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono in aumento di circa il 4% dopo le perdite registrate nella giornata di ieri. Si conferma quindi ladegli ultimi giorni, con il greggio che è influenzato soprattutto dalle prospettive di crescita più che dal blocco del canale di Suez. L’accordo tra Unione europea e USA, la posizione dell’UE contro AstraZeneca e l’obiettivo di Biden di avere 200 milioni di vaccinati nei primi 100 giorni di mandato stanno spingendo ali mercati e anche il, dopo giorni in cui le prospettive di nuovi lockdown avevano messo sotto pressione borse e materie prime. Alle 15.30, i future sul greggio Brent di maggio hanno raggiunto i 64,31 dollari al barile, in aumento di 2,39 dollari o del 3,86%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) di maggio scambiano ...