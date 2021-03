Petra la seconda stagione, iniziate le riprese dei 4 nuovi episodi con Paola Cortellesi (video) (Di venerdì 26 marzo 2021) Petra 2: iniziate le riprese dei 4 nuovi episodi in arrivo prossimamente su Sky e Now Aperto il set della seconda stagione di Petra, la serie Sky Originals prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, prossimamente su Sky e Now con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi protagonisti e la regia di Maria Sole Tognazzi. Le riprese sono in corso tra Roma e Genova come ci fanno sapere da Sky. Le quattro nuove storie Sky Original sono tratte da altrettante opere di Alicia Giménez-Bartlett, tutte edite in Italia da Sellerio: i tre romanzi, “Serpenti nel paradiso”, “Un bastimento carico di riso”, “Nido Vuoto” e il racconto “Carnevale diabolico”. Di seguito il video dal set dei ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021)2:ledei 4in arrivo prossimamente su Sky e Now Aperto il set delladi, la serie Sky Originals prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, prossimamente su Sky e Now cone Andrea Pennacchi protagonisti e la regia di Maria Sole Tognazzi. Lesono in corso tra Roma e Genova come ci fanno sapere da Sky. Le quattro nuove storie Sky Original sono tratte da altrettante opere di Alicia Giménez-Bartlett, tutte edite in Italia da Sellerio: i tre romanzi, “Serpenti nel paradiso”, “Un bastimento carico di riso”, “Nido Vuoto” e il racconto “Carnevale diabolico”. Di seguito ildal set dei ...

Advertising

SkyItalia : La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! ?? “Petra – Seconda stagione”, prossimament… - SimonaCroisette : RT @SkyItalia: La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! ?? “Petra – Seconda stagione”, prossimamente su Sky… - PaoloSutera : @PaolaCortellesi, Andrea @Pennacchiiiii e @mariasolet di nuovo sul set di #Petra per la seconda stagione @tvblogit… - SMSNEWSOFFICIAL : Il set di PETRA – SECONDA STAGIONE, con Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi - Mrs_Deckerstar : RT @SkyItalia: La detective più tosta di Genova sta per tornare… e guai a contraddirla! ?? “Petra – Seconda stagione”, prossimamente su Sky… -