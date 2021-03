Petra 2: al via le riprese per la seconda stagione della serie SKY con Paola Cortellesi (VIDEO) (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono iniziate le riprese di Petra 2, la nuova stagione della serie SKY con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi: ecco un VIDEO dal backstage. Petra 2 adesso è realtà: sono in corso, infatti, le riprese della nuova stagione per la serie SKY, con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, che tanti spettatori aveva appassionato in autunno. Le puntate, per la serie prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, saranno ancora 4, girate tra Roma e Genova, e dirette, come nella stagione precedente, da Maria Sole Tognazzi. E proprio dal set arrivano le prime foto e un VIDEO di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono iniziate ledi2, la nuovaSKY cone Andrea Pennacchi: ecco undal backstage.2 adesso è realtà: sono in corso, infatti, lenuovaper laSKY, cone Andrea Pennacchi, che tanti spettatori aveva appassionato in autunno. Le puntate, per laprodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm, saranno ancora 4, girate tra Roma e Genova, e dirette, come nellaprecedente, da Maria Sole Tognazzi. E proprio dal set arrivano le prime foto e undi ...

