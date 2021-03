Perché ricordare tutti i caduti della Grande guerra. Parla Rossini (M5S) (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la Commissione Difesa del Senato, anche l’omologa della Camera ha approvato una risoluzione volta a riabilitare i 750 fucilati durante la Grande guerra, condannati allora alla massima pena dalle Corte militari per reati di varia natura. Il primo firmatario della risoluzione a Montecitorio è Roberto Rossini, in quota M5S, che abbiamo sentito per commentare l’iniziativa. Onorevole, da dove nasce questa iniziativa? Stiamo Parlando di un tema delicato: soldati italiani uccisi da “mano amica”, esecuzioni da parte di plotoni italiani, eseguite in gran parte con processi sommari o senza alcun processo. Cose che chiaramente sono accadute in tutti gli eserciti ma, nel nostro, in modo molto più frequente. La giustizia militare italiana all’epoca usò il pugno di ferro per ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la Commissione Difesa del Senato, anche l’omologaCamera ha approvato una risoluzione volta a riabilitare i 750 fucilati durante la, condannati allora alla massima pena dalle Corte militari per reati di varia natura. Il primo firmatariorisoluzione a Montecitorio è Roberto, in quota M5S, che abbiamo sentito per commentare l’iniziativa. Onorevole, da dove nasce questa iniziativa? Stiamondo di un tema delicato: soldati italiani uccisi da “mano amica”, esecuzioni da parte di plotoni italiani, eseguite in gran parte con processi sommari o senza alcun processo. Cose che chiaramente sono accadute ingli eserciti ma, nel nostro, in modo molto più frequente. La giustizia militare italiana all’epoca usò il pugno di ferro per ...

Advertising

borghi_claudio : @elena12227942 Perchè non contano i guariti. Fa più spavento dire ogni giorno chi entra in ospedale che ricordare chi esce - xAdrianax03 : @exlief @carezzaveloce non ti interessava così tanto che mi hai dovuto ricordare tu il perché ancora stavi sul mio profilo l’altro giorno - CasaDiZenzero : Mi sono fatta un profilo perché ho sentito che il rad Tumblr è fantastico e lol, non lo usavo da quando avevo 15 an… - trilli_lilli : RT @infieri_: Sanremo 2021 in tendenza quindi è bene ricordare questa esibizione perchè credo che non la supererò MAI #Sanremo2021 https… - Pinasalas12 : RT @clicktoprayapp: Il 27 marzo ricordiamo il momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia presieduto dal Santo Padre Francesco.… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ricordare Contratti milionari, film, politica. Qualcuno ancora ha dubbi sulla strategia di Meghan e Harry?Harry? Perché nel calderone delle critiche mosse contro l'Istituzione, ne compare anche una che ... Quindi Archie potrebbe diventare altezza reale quando nonno Carlo diventa Re, ma bisogna ricordare che tutti ...

In panchina senza mai giocare E ci basti ricordare La fuga delle quarantenni , sempre del Matteo, per credere che sia così. E ... perché è l'età dove se ne può godere maggiormente. Al centro sempre e doverosamente una generazione, ...

Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE nel calderone delle critiche mosse contro l'Istituzione, ne compare anche una che ... Quindi Archie potrebbe diventare altezza reale quando nonno Carlo diventa Re, ma bisognache tutti ...E ci bastiLa fuga delle quarantenni , sempre del Matteo, per credere che sia così. E ...è l'età dove se ne può godere maggiormente. Al centro sempre e doverosamente una generazione, ...