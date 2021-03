Perchè gli spettacoli a teatro di Comedy Central hanno il pubblico e Sanremo no? (Di venerdì 26 marzo 2021) Sanremo 2021, Ariston senza pubblico Il Festival di Sanremo 2021 passerà alla storia non solo per l’assenza di pubblico in sala ma anche per l’insensata contraddizione di tale provvedimento, accettato dalla Rai a testa bassa. A differenza della kermesse canora, infatti, molti spettacoli televisivi sono andati (e stanno andando) in onda con tanto di platea plaudente accomodata in studio. A ribadire l’ineluttabilità di un Festival senza pubblico – pessimo segnale, altro che ripartenza! – erano stati addirittura due Ministeri: della Salute e della Cultura. Il motivo del provvedimento, secondo quanto stabilito, risiedeva in sostanza nel divieto di apertura dei teatri previsto dai DPCM anti-Covid. L’Ariston doveva dunque rimanere deserto sebbene Sanremo sia innanzitutto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 26 marzo 2021)2021, Ariston senzaIl Festival di2021 passerà alla storia non solo per l’assenza diin sala ma anche per l’insensata contraddizione di tale provvedimento, accettato dalla Rai a testa bassa. A differenza della kermesse canora, infatti, moltitelevisivi sono andati (e stanno andando) in onda con tanto di platea plaudente accomodata in studio. A ribadire l’ineluttabilità di un Festival senza– pessimo segnale, altro che ripartenza! – erano stati addirittura due Ministeri: della Salute e della Cultura. Il motivo del provvedimento, secondo quanto stabilito, risiedeva in sostanza nel divieto di apertura dei teatri previsto dai DPCM anti-Covid. L’Ariston doveva dunque rimanere deserto sebbenesia innanzitutto ...

