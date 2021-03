Per il Tar del Lazio la chiusura delle scuole in zona rossa va "motivata meglio" (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - La Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 2 aprile prossimo deve rivedere "con un provvedimento specificamente motivato" il decreto del 2 marzo scorso nella parte in cui prevede la sospensione automatica della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado nei territori compresi nelle cosiddette "aree rosse". È quanto stabiliscono le due ordinanze con le quali il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori minorenni convinti che "la scuola non dovrebbe essere considerata luogo privilegiato di contagio" e forti di "una serie di ricerche che evidenziano come l'interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico". Il dpcm impugnato, si legge ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - La Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 2 aprile prossimo deve rivedere "con un provvedimento specificamente motivato" il decreto del 2 marzo scorso nella parte in cui prevede la sospensione automatica della didattica in presenzadi ogni ordine e grado nei territori compresi nelle cosiddette "aree rosse". È quanto stabiliscono le due ordinanze con le quali il Tar delha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori minorenni convinti che "la scuola non dovrebbe essere considerata luogo privilegiato di contagio" e forti di "una serie di ricerche che evidenziano come l'interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatorediseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico". Il dpcm impugnato, si legge ...

