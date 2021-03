Per il Dantedì, Giuliano Sangiorgi canta L’inferno: il video è virale (Di venerdì 26 marzo 2021) In occasione del Dantedì, Giuliano Sangiorgi ha omaggiato Dante Alighieri cantando La Divina Commedia per gli studenti del liceo classico di Lecce, frequentato da adolescente Per il Dantedì, ossia il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, in Italia e nel mondo si sono svolte tante manifestazioni per omaggiare il Sommo Poeta. In Italia, soprattutto, tanti artisti e personaggi famosi hanno ricordato Dante Alighieri. Alcuni con un post su Instagram, altri decantando alcuni versi de La Divina Commedia, altri ancora indossando il suo famoso copricapo. Il contributo più particolare è stato realizzato dal leader dei Negramaro, ossia Giuliano Sangiorgi. Il cantante salentino, invitato nel suo ex Liceo Classico “Giuseppe ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) In occasione delha omaggiato Dante Alighierindo La Divina Commedia per gli studenti del liceo classico di Lecce, frequentato da adolescente Per il, ossia il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, in Italia e nel mondo si sono svolte tante manifestazioni per omaggiare il Sommo Poeta. In Italia, soprattutto, tanti artisti e personaggi famosi hanno ricordato Dante Alighieri. Alcuni con un post su Instagram, altri dendo alcuni versi de La Divina Commedia, altri ancora indossando il suo famoso copricapo. Il contributo più particolare è stato realizzato dal leader dei Negramaro, ossia. Ilnte salentino, invitato nel suo ex Liceo Classico “Giuseppe ...

