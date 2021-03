Per Casillas il migliore di sempre è Ibrahimovic: l’ex portiere nella bufera (Di venerdì 26 marzo 2021) Per Iker Casillas non ci sono Messi o Ronaldo che tengano: il miglior giocatore di sempre, secondo l’ex portiere, è Zlatan Ibrahimovic. Lo si desume dal commento che l’ex Real Madrid e Porto ha lasciato sotto una foto dello svedese, “G.O.A.T”, inequivocabile messaggio che sta per “il migliore di sempre”. Questo endorsement è costato a Casillas una serie di critiche: In molti chiedono di cancellare il commento, ricordandogli di aver giocato per anni in squadra con Ronaldo e di aver affrontato svariate volte il miglior Messi. Ma per l’ex estremo difensore spagnolo il migliore è Ibrahimovic. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Per Ikernon ci sono Messi o Ronaldo che tengano: il miglior giocatore di, secondo, è Zlatan. Lo si desume dal commento cheReal Madrid e Porto ha lasciato sotto una foto dello svedese, “G.O.A.T”, inequivocabile messaggio che sta per “ildi”. Questo endorsement è costato auna serie di critiche: In molti chiedono di cancellare il commento, ricordandogli di aver giocato per anni in squadra con Ronaldo e di aver affrontato svariate volte il miglior Messi. Ma perestremo difensore spagnolo il. SportFace.

