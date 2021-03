Pensioni: ecco cosa potrebbe cambiare con il governo Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovo governo italiano presieduto da Mario Draghi sta cercando di fronteggiare la pandemia da Covid-19, portando però avanti al tempo stesso tutte le pratiche e le riforme che caratterizzano la normale agenda di un paese. Nel corso di un recente discorso tenuto alla Camera, il premier ha fatto luce su alcuni di quelli che saranno i punti chiave della propria legislatura, ma non ha dato indicazioni su un tema particolarmente sentito in Italia, quale quello della previdenza. A prescindere dai cambiamenti in atto o ipotizzati, sicuramente un interrogativo come “quando andrò in pensione?” rimane molto diffuso tra gli italiani. In tal senso è bene sottolineare che, secondo molti esperti del settore, il 2021 potrebbe essere un anno molto, molto importante per la previdenza, visto che terminerà il triennio dedicato alla fase sperimentale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Il nuovoitaliano presieduto da Mariosta cercando di fronteggiare la pandemia da Covid-19, portando però avanti al tempo stesso tutte le pratiche e le riforme che caratterizzano la normale agenda di un paese. Nel corso di un recente discorso tenuto alla Camera, il premier ha fatto luce su alcuni di quelli che saranno i punti chiave della propria legislatura, ma non ha dato indicazioni su un tema particolarmente sentito in Italia, quale quello della previdenza. A prescindere dai cambiamenti in atto o ipotizzati, sicuramente un interrogativo come “quando andrò in pensione?” rimane molto diffuso tra gli italiani. In tal senso è bene sottolineare che, secondo molti esperti del settore, il 2021essere un anno molto, molto importante per la previdenza, visto che terminerà il triennio dedicato alla fase sperimentale ...

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni ecco Quota 100 finirà nel baratro. Spunta il piano "41" per tutti Anche questo fallimento - ovviamente - influenzerà le future decisioni del Governo in materia di pensioni. Il ministero non ha fretta Intanto, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha più volte ...

Pensione anticipata: si cambia, ecco cosa c'è da sapere Lettere sul ricalcolo delle pensioni, occhio alla beffa: come tutelarsi Pensione anticipata, ... Naspi, ottenere l'anticipo in un'unica soluzione è possibile: ecco come A questo punto abbiamo visto ...

Pensioni, assegni di aprile in pagamento dal 26 marzo. Ecco il calendario Il Sole 24 ORE Quota 100 finirà nel baratro. Spunta il piano "41" per tutti Il Governo è al lavoro per una nuova riforma delle pensioni ma arriva già la prima ufficialità: addio a Quota 100, l'obiettivo - adesso - è trovare un nuovo stistema per rimpiazzarlo. Una nuova rivolu ...

IL MEDICO PAOLO CHITI VA IN PENSIONE, ECCO COME SOSTITUIRLO Il 31 marzo cesserà dal servizio Paolo Chiti, medico di medicina generale a Poggibonsi. Gli assistiti dovranno effettuare una nuova scelta, utilizzando le seguenti modalità: online, se si è in ...

