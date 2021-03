Pd: Letta, ‘se andiamo da solo regaliamo l’Italia a Salvini e Meloni’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “Se andiamo soli, noi regaliamo l’Italia a Salvini e Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene”. Lo ha detto Enrico Letta a Otto e mezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar (Adnkronos) – “Sesoli, noie Meloni. Per questo dobbiamo fare una coalizione con chi ci è più vicino e con i 5 Stelle in questa fase abbiamo governato bene”. Lo ha detto Enricoa Otto e mezzo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

