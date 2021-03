Pd: fonti Iv, ‘no contatti Letta-Renzi, segretario dem non ha chiamato leader Italia Viva’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Non ci sono stati contatti per il momento tra Letta e Renzi. Il segretario del Pd ha evitato di chiamare il leader di IV che però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione”. Lo spiegano fonti di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Non ci sono statiper il momento tra. Ildel Pd ha evitato di chiamare ildi IV che però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione”. Lo spieganodiViva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: fonti Iv, 'no contatti Letta-Renzi, segretario dem non ha chiamato leader Italia Viva'... - g_caprotti : @Lucrezi97533276 Io leggo le fonti e le do, sempre. Tu no, questa è la differenza - hotroppiaccount : RT @RbAlessia: PERCENTUALI (FONTI CERTE) Zelletta 53% Tommaso 47% Ah no scusate ero rimasta indietro di qualche settimana #tommasozorzi - James_Bond_1976 : @capuanogio Io non so che giornalista tu sia, ma su una cosa sono certo. I tuoi “sussurri” erano SBAGLIATI. Quindi,… - gianpaolomartel : @claudiocerasa @AttilaAzureRive ma crisantemo e capo del pollaio hanno mica detto che il vaccino non garantisce di… -

Ultime Notizie dalla rete : fonti ‘no Aggiornate le FAQ del Governo: si può pescare anche in zona rossa Fortune Italia