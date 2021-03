Paziente oncologico al centro dell’attenzione | la mission del Fatebenefratelli

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il nostro obiettivo è quello di mettere aldel nostro operato il, in sintonia con la veradei nostri ospedali“. E’ quanto afferma il dottor Antonio Febbraro, responsabile dell’Unità operativa di Oncologia dell’ospedaledi Benevento, spiegando le attività del nosocomio in relazione ai nuovi modelli organizzativi in atto. L’Oncologia Medica del nosocomio, spiegano i dirigenti, “ha da sempre cercato di associare, ad una attività assistenziale costantemente crescente, l’implementazione di nuovi modelli e nuove esperienze organizzative, con lo scopo di migliorare da un lato la propria performance, dall’altro l’outcome dei pazienti che si rivolgono ai suoi specialisti”. Tutto ciò, afferma Febbraro, “è reso possibile ...

A tal proposito come presidente dell'associazione dei pazienti oncologici ho proposto la stampa e distribuzione di una brochure, una sorta di carta dei servizi in sintesi per il paziente oncologico. LECCE - Un paziente di 76 anni è morto nel reparto di Oncologia medica del Vito Fazzi di Lecce in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, già molto critiche. Secondo quanto si apprende ...