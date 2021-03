Pattinaggio artistico, Mondiali Stoccolma 2021: podio tutto russo dopo il libero, oro a Shcherbakova (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ podio tutto russo, come peraltro prevedibile, ai Mondiali di Stoccolma 2021 di Pattinaggio artistico. A salire sul gradino più alto trovando la medaglia d’oro è la nemmeno diciassettenne Anna Shcherbakova, in testa dopo il programma corto di mercoledì e capace di completare l’opera dopo il libero difendendo il primo posto nella classifica grazie a un 233.17 complessivo. Alle sue spalle c’è la connazionale Elizaveta Tuktamysheva (220.46), terzo posto per una sorprendente Alexandra Trusova (217.20): favorita per la vittoria, non era andata benissimo nel corto ed è stata però capace di rimontare passando dal dodicesimo posto al terzo con coraggio e sfrontatezza. Una gara vissuta sul ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) E’, come peraltro prevedibile, aididi. A salire sul gradino più alto trovando la medaglia d’oro è la nemmeno diciassettenne Anna, in testail programma corto di mercoledì e capace di completare l’operaildifendendo il primo posto nella classifica grazie a un 233.17 complessivo. Alle sue spalle c’è la connazionale Elizaveta Tuktamysheva (220.46), terzo posto per una sorprendente Alexandra Trusova (217.20): favorita per la vittoria, non era andata benissimo nel corto ed è stata però capace di rimontare passando dal dodicesimo posto al terzo con coraggio e sfrontatezza. Una gara vissuta sul ...

Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - ItaliaTeam_it : ?????????? Grazie ai piazzamenti di Nicole Della Monica-Matteo Guarise e di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini ai Mondi… - BeTheSunshine4 : Io sono innamorata del pattinaggio artistico - sportface2016 : #Pattinaggio artistico, podio tutto russo dopo il libero ai Mondiali di #Stoccolma: oro a #Shcherbakova - fearlessxbee : ma solo io sto in ansia a guardare gare di pattinaggio artistico? cioè, sono in ansia io per loro -