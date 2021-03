Pasta al pesto di olive: in gratin, la ricetta ideale per la Domenica delle Palme (Di venerdì 26 marzo 2021) La ricetta di oggi crediamo possa rivelarsi l’idea giusta per un pranzo della Domenica delle Palme da ricordare. Data l’origine di questa ricorrenza, la pietanza chiamata a solennizzarla non può non avere tra i suoi riferimenti la pianta dell’olivo, tradizionale simbolo di pace e pasquale al tempo stesso. Qui di seguito ti indichiamo come preparare questa pietanza che è insieme elegante e appetitosa. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: 320 grammi di fusilli (o un’altra Pasta corta di tuo gradimento); 400 grammi di pomodorini; 200 grammi di olive nere e verdi, snocciolate; uno spicchio d’aglio; quanto basta di olio extra vergine d’oliva; 100 grammi di scamorza affumicata, tagliata a fette; quanto basta di basilico fresco; quanto basta di sale e pepe; 50 grammi di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 marzo 2021) Ladi oggi crediamo possa rivelarsi l’idea giusta per un pranzo dellada ricordare. Data l’origine di questa ricorrenza, la pietanza chiamata a solennizzarla non può non avere tra i suoi riferimenti la pianta dell’olivo, tradizionale simbolo di pace e pasquale al tempo stesso. Qui di seguito ti indichiamo come preparare questa pietanza che è insieme elegante e appetitosa. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono questi: 320 grammi di fusilli (o un’altracorta di tuo gradimento); 400 grammi di pomodorini; 200 grammi dinere e verdi, snocciolate; uno spicchio d’aglio; quanto basta di olio extra vergine d’oliva; 100 grammi di scamorza affumicata, tagliata a fette; quanto basta di basilico fresco; quanto basta di sale e pepe; 50 grammi di ...

