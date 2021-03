Pasqua nel Canton Ticino fra ponti tibetani | altalene d' autore e trekking

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021)e primavera nelattraversoe punti di vista spettacolari. Sfondo e percorso ideali per lunghe passeggiate all’aria aperta in totale sicurezza.di pietra, di legno e antichi. Ma anchecon vista e alberghi diffusi. Luoghi incantevoli dove il comune denominatore è stare “en plein air” a giusta distanza. È facile e divertente attraversare un ponte che a volte non si fa più caso a quanto sia in realtà un portento di ingegneria per unire due luoghi, avvicinarli e dunque facilitare la “comunicazione” in tutti i sensi. Ecco cinquenella Svizzera italiana che uniscono e regalano panorami ed esperienze da meditazione. Ponte di Puntid Case di sasso, cascate e torrenti. Un paesaggio quasi da fiaba è quello che propone la Val ...