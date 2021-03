Pasqua blindata a Milano: rami di olivo in busta, veglia con il coprifuoco. Vademecum della Diocesi per la Settimana Santa in sicurezza (Di venerdì 26 marzo 2021) Rametti di ulivo imbustati e distribuiti dai volontari. No alla lavanda dei piedi e no al bacio della Croce. La veglia Pasquale celebrata ma in un orario compatibile con il coprifuoco alle 22. Niente ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Rametti di ulivo imti e distribuiti dai volontari. No alla lavanda dei piedi e no al bacioCroce. Lale celebrata ma in un orario compatibile con ilalle 22. Niente ...

