Pasqua a San Gregorio Armeno | da lunedì 29 marzo in ogni bottega un’opera dedicata alla Resurrezione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 marzo 2021) A partire da29a Napolidi via Sanrealizzerà, l’iniziativa avverrà nell’ambito della IX edizione dellaa San, che durerà fino al 4 aprile. Se la Campania sarà in zona arancione le opere potranno essere viste da vicino visitando personalmente le botteghe dei maestri artigiani, altrimenti le opere saranno visionabili in foto tramite la pagina Facebook “Le botteghe di San”. Le opere saranno realizzate in stile presepiale settecentesco e dedicatePassione e...