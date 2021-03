Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: "Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non farà mai una legge per obbligarli" (Di venerdì 26 marzo 2021) Il chirurgo romano Giacomo Mulieri, da 15 anni in Francia, vede quanto la corsa all'immunità sia difficile tra il personale ospedaliero d'Oltralpe. "Per me è una violazione del giuramento di Ippocrate" Leggi su repubblica (Di venerdì 26 marzo 2021) Il chirurgo romano Giacomo Mulieri, da 15 anni in Francia, vede quanto la corsa all'immunità sia difficile tra il personale ospedaliero d'Oltralpe. "Per me è una violazione del giuramento di Ippocrate"

Advertising

repubblica : Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: 'Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non far… - gianluigidellac : RT @repubblica: Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: 'Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non farà mai un… - esajas1 : RT @repubblica: Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: 'Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non farà mai un… - Annalis80790333 : RT @repubblica: Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: 'Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non farà mai un… - g_bonincontro : RT @repubblica: Parigi, l'appello del medico italiano in prima linea: 'Qui i sanitari non vogliono vaccinarsi. E il governo non farà mai un… -