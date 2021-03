Papa incontra Premier ucraino: di cosa hanno discusso? (Di venerdì 26 marzo 2021) L’incontro tra il Papa e il Premier ucraino potrebbe facilitare la risoluzione della guerra del Donbass? Di certo questa è l’opinione del governo di Kiev, che non ha mai fatto segreto del fatto di ritenere la Santa Sede un possibile mediatore. Del resto, le stesse tempistiche della visita sembrerebbero confermarlo. Visto che avviene proprio quando Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) L’incontro tra ile ilpotrebbe facilitare la risoluzione della guerra del Donbass? Di certo questa è l’opinione del governo di Kiev, che non ha mai fatto segreto del fatto di ritenere la Santa Sede un possibile mediatore. Del resto, le stesse tempistiche della visita sembrerebbero confermarlo. Visto che avviene proprio quando

