Paolo Bonolis, l’aneddoto del passato con la moglie: c’entra la gelosia (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Conduttore amatissimo Paolo Bonolis, da anni legato alla splendida moglie Sonia Bruganelli: quell’aneddoto del passato poco noto È tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo, Paolo Bonolis, protagonista di una carriera di successo, vissuta sempre ai massimi livelli, sposato con la sua meravigliosa moglie Sonia Bruganelli. Conduttore televisivo, showman e autore, Paolo è Leggi su youmovies (Di venerdì 26 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Conduttore amatissimo, da anni legato alla splendidaSonia Bruganelli: queldelpoco noto È tra i più amati personaggi del mondo dello spettacolo,, protagonista di una carriera di successo, vissuta sempre ai massimi livelli, sposato con la sua meravigliosaSonia Bruganelli. Conduttore televisivo, showman e autore,

Advertising

prest0nlogan : RT @ale_ciarrox98: FRANCESCO OPPINI VS PAOLO BONOLIS #GFVIP - bubblekkam : Tra l'altro Paolo Bonolis e la De Filippi hanno un cervello niente male - Y0URESOGVLDEN : mi manca paolo bonolis - coltreq : RT @aleasto28: @annoiatoh24 Perché, tutti gli altri in tv hanno un talento? Barbara D'urso ha un talento? Paolo Bonolis ha un talento? Mari… - myredcarpetITA : ?? ?? In un momento in cui ormai il cinema deve sottostare, causa #Covid19, alle regole della distribuzione online, e… -