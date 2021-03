Pamela Mastropietro, la straziante lettera del papà a chi ha danneggiato l’opera in ricordo della figlia (Di venerdì 26 marzo 2021) Una lettera aperta, straziante e dolorosa, sui Social per dire “basta” e chiedere di lasciare “in pace” sua figlia, Pamela Mastropietro, la diciottenne romana violentata, uccisa a coltellate e fatta a pezzi dall’immigrato Innocent Oseghale in un appartamento a Macerata il 29 gennaio del 2018. Con il cuore affranto, Stefano Mastropietro, nella lettera postata sulla pagina facebook dedicata alla ragazza ammazzata, smembrata e infilata in due trolley dal pusher nigeriano, rivela i terribili attacchi subiti e perfino i danneggiamenti all’opera che le è stata dedicata in piazza Re di Roma, nel quartiere San Giovanni, dove la giovane era nata e viveva. “Basta. Lasciate in pace mia figlia Pamela. Potete pensarla come volete ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Unaaperta,e dolorosa, sui Social per dire “basta” e chiedere di lasciare “in pace” sua, la diciottenne romana violentata, uccisa a coltellate e fatta a pezzi dall’immigrato Innocent Oseghale in un appartamento a Macerata il 29 gennaio del 2018. Con il cuore affranto, Stefano, nellapostata sulla pagina facebook dedicata alla ragazza ammazzata, smembrata e infilata in due trolley dal pusher nigeriano, rivela i terribili attacchi subiti e perfino i danneggiamenti alche le è stata dedicata in piazza Re di Roma, nel quartiere San Giovanni, dove la giovane era nata e viveva. “Basta. Lasciate in pace mia. Potete pensarla come volete ...

