Pallanuoto | Serie A1 2021 | il Savona vince a Salerno nell’anticipo della terza giornata del Preliminary Round Scudetto

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si è giocato oggi l’anticipo del terzo turno deldel campionato diA1 dimaschile. Nel Girone F ilha battuto in trasferta ilper 7-12, mentre domani si disputeranno gli altri tre match in programma. In classifica, al momento, ilè in testa al raggruppamento con 6 punti (3 gare), seguito a quota 3 da Brescia (1 gara) ed Ortigia (2 gare), che domani si affronteranno nello scontro diretto in Sicilia, mentre chiude ilancora fermo a 0 (2 gare). TABELLINORN-RN7-12RN: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta, Gallozzi, Tomasic 2, Cuccovillo 1, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica 1, ...