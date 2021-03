Pallanuoto, il Posillipo domani in trasferta contro Telimar (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPosillipo (Na) – trasferta siciliana per il Posillipo, impegnato domani alle ore 15.00 alla piscina “Olimpica” Palermo, nella terza gara del girone E d’Elite, contro il Telimar Palermo. La formazione di Roberto Brancaccio arriva alla gara dopo il pareggio casalingo contro Trieste, ma soprattutto dopo la gran prova di resistenza e grinta della squadra che arriva a Palermo con la voglia naturalmente di far bene e di conquistare 3 punti importantissimi. Anche domani, così come con Trieste, la coppia di portieri sarà formata dai giovanissimi Spinelli e Lindstrom, rispettivamente classe 2003 e 2004. A commentare la gara alla vigilia è come sempre Brancaccio: “La squadra è concentrata per la sfida di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –siciliana per il, impegnatoalle ore 15.00 alla piscina “Olimpica” Palermo, nella terza gara del girone E d’Elite,ilPalermo. La formazione di Roberto Brancaccio arriva alla gara dopo il pareggio casalingoTrieste, ma soprattutto dopo la gran prova di resistenza e grinta della squadra che arriva a Palermo con la voglia naturalmente di far bene e di conquistare 3 punti importantissimi. Anche, così come con Trieste, la coppia di portieri sarà formata dai giovanissimi Spinelli e Lindstrom, rispettivamente classe 2003 e 2004. A commentare la gara alla vigilia è come sempre Brancaccio: “La squadra è concentrata per la sfida di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pallanuoto, il #Posillipo domani in trasferta contro Telimar ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto: il Posillipo in trasferta contro Telimar - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: il Posillipo in trasferta contro Telimar - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: il Posillipo in trasferta contro Telimar - apetrazzuolo : Pallanuoto: il Posillipo in trasferta contro Telimar -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Posillipo Pallanuoto, A1M: da domani terza giornata della seconda fase A1 maschile Preliminary scudetto 3giornata - sabato 27 marzo Girone E 14.30 Pallanuoto Trieste - Pro Recco N e PN Arbitri: Romolini e Fusco Delegato: Saeli 15.00 Telimar - Circolo Nautico Posillipo ...

Pallanuoto, Coppa Italia a Palermo ad inizio maggio ...1975 non disputata 1976 RN Florentia 1977/84 non disputata 1985 - 1986 Pescara 1987 CN Posillipo ...Savona 13 - 9 a Savona 2012 AN Brescia - Pro Recco 5 - 4 a Napoli TAGS coppa italia palermo pallanuoto ...

Pallanuoto, il Posillipo domani in trasferta contro Telimar anteprima24.it Pallanuoto, il Posillipo pareggia con Trieste 14/03/2021 - inisce 8-8 Posillipo-Trieste, la seconda gara del secondo girone di pallanuoto maschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l’inte ...

Pallanuoto, A1M: Savona e Ricco vincono e convincono Torna la serie A1 maschile con la seconda giornata dei preliminary round scudetto. Girone E. Nove giocatori di movimento a segno, con triplette di Aicardi e Mandic, e nove azioni in inferiorità numeri ...

A1 maschile Preliminary scudetto 3giornata - sabato 27 marzo Girone E 14.30Trieste - Pro Recco N e PN Arbitri: Romolini e Fusco Delegato: Saeli 15.00 Telimar - Circolo Nautico......1975 non disputata 1976 RN Florentia 1977/84 non disputata 1985 - 1986 Pescara 1987 CN...Savona 13 - 9 a Savona 2012 AN Brescia - Pro Recco 5 - 4 a Napoli TAGS coppa italia palermo...14/03/2021 - inisce 8-8 Posillipo-Trieste, la seconda gara del secondo girone di pallanuoto maschile di massima serie. Una partita decisamente in salita per la formazione di casa che ha giocato l’inte ...Torna la serie A1 maschile con la seconda giornata dei preliminary round scudetto. Girone E. Nove giocatori di movimento a segno, con triplette di Aicardi e Mandic, e nove azioni in inferiorità numeri ...