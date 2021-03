Palermo, le ultime dall’infermeria: rientra Saraniti, passata la paura. Doda, Lancini e Corrado… (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante le probabilità che lunedì sera non si giochi restino alte, la compagine rosanero prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Foggia."Saraniti torna subito in gruppo", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'attaccante del Palermo, uscito anzitempo dal campo nel corso dell'allenamento di mercoledì per una lieve distorsione al ginocchio, è tornato a lavorare con i compagni di squadra già nella giornata di ieri al "Barbera". Si avvicina al rientro anche Doda, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte con i preparatori, mentre Lancini ha intensificato il lavoro personalizzato. Infine, Corrado dovrebbe tornare a disposizione nel corso della prossima settimana. Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante le probabilità che lunedì sera non si giochi restino alte, la compagine rosanero prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Foggia."torna subito in gruppo", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'attaccante del, uscito anzitempo dal campo nel corso dell'allenamento di mercoledì per una lieve distorsione al ginocchio, è tornato a lavorare con i compagni di squadra già nella giornata di ieri al "Barbera". Si avvicina al rientro anche, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte con i preparatori, mentreha intensificato il lavoro personalizzato. Infine, Corrado dovrebbe tornare a disposizione nel corso della prossima settimana.

