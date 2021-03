Palermo-Foggia | ufficiale il rinvio del match | il comunicato della Lega Pro

(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo la richiesta effettuala oggi dalallaPro, circa ilgara contro il, per le note vicende del cluster interno al club pugliese con 13 casi accertati di positività al Covid-19, laPro ha diramato un, ratificando a data da destinarsi, ilinizialmente in programma allo Stadio "Renzo Barbera", lunedì 29 marzo alle ore 20.30. Di seguito la notaPro.Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenzaepidemiologica, la ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Rinviata Palermo-Foggia a data da destinarsi - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Rinviata Palermo-Foggia a data da destinarsi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Rinviata Palermo-Foggia a data da destinarsi - napolimagazine : LEGA PRO - Rinviata Palermo-Foggia a data da destinarsi - rep_palermo : Rinviata Palermo-Foggia, tredici positivi al Covid fra i pugliesi [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 17:32] -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Foggia

La Lega Pro ha confermato quanto ci si aspettava:è stata rinviata a data da destinarsi. Il club pugliese aveva infatti chiesto il rinvio dell'incontro a causa delle scoppiate tra i calciatori. La partita . ECCO IL COMUNICATO 'Preso ...In base a ciò, il club rossonero rende noto di aver avanzato istanza di rinvio della gara di campionato, programmata per lunedì 29 marzo'.Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica ha disposto che la gara Palermo-Foggia, valida per la 33^ ...Lega Pro, preso atto dell’istanza presentata dal club rossonero ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per ...