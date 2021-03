Palermo-Foggia | i satanelli si allenano senza i positivi | oggi nuovo ciclo di tamponi Le ultime

(Di venerdì 26 marzo 2021) In attesa di capire seandrà in scena o meno, la compagine pugliese prosegue la marcia di avvicinamento alla gara in programma lunedì sera al "Renzo Barbera".Nella giornata di ieri, i calciatori negativi si sono allenati esi sottoporranno ad un altrodiper capire quanti giocatori saranno indisponibili per la trasferta siciliana. Al momento, scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", i tesseratisono undici. Non abbastanza per ottenere il rinvio automatico dalla Lega Pro. Tuttavia, ilpuò ancora usufruire del "jolly" e chiedere, dunque, il rinvio del match, avendo più di quattronel gruppo squadra.A tal proposito, saranno fondamentali i test odierni. ...

non si giocherà lunedì 29 marzo alle ore 21.00 . Il focolaio nel gruppo pugliese non permetterà di affrontare la trasferta siciliana e nelle prossime ore con tutta probabilità verrà ...La decisione dovrebbe arrivare solamente nella giornata di domani ovvero dopo il nuovo ciclo di tamponi a cui si sottoporr il. Nessun rinvio al momento su, in programma luned sera al Barbera. Attraverso un comunicato, il club pugliese ha reso noto la ripresa degli allenamenti: oltre ai calciatori risultati positivi, mancano anche