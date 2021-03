Palermo, Filippi ritrova Accardi: cinque uomini per tre maglie, difesa quasi al completo (Di venerdì 26 marzo 2021) "difesa al completo, cinque uomini per tre maglie".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Il doppio turno di stop ha permesso a Giacomo Filippi di recuperare alcune pedine importanti. Nella giornata di mercoledì, infatti, anche Accardi è tornato a disposizione del tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali. "Quanto basta per aumentare la concorrenza nel reparto arretrato, dove di fatto il tecnico può contare su un doppione per ogni ruolo, o quasi", si legge.Accardi, Marconi, Palazzi, Peretti e Somma: cinque calciatori per tre maglie. Aspettando Lancini, attualmente fermo ai box. Al momento, chi ha trovato più spazio fin ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) "alper tre".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa. Il doppio turno di stop ha permesso a Giacomodi recuperare alcune pedine importanti. Nella giornata di mercoledì, infatti, ancheè tornato a disposizione del tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali. "Quanto basta per aumentare la concorrenza nel reparto arretrato, dove di fatto il tecnico può contare su un doppione per ogni ruolo, o", si legge., Marconi, Palazzi, Peretti e Somma:calciatori per tre. Aspettando Lancini, attualmente fermo ai box. Al momento, chi ha trovato più spazio fin ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, Filippi ritrova Accardi: cinque uomini per tre maglie, difesa quasi al completo - Mediagol : #Palermo, Filippi ritrova Accardi: cinque uomini per tre maglie, difesa quasi al completo - ILOVEPACALCIO : Sospiro di sollievo per #Filippi ? - WiAnselmo : #Palermo, Palazzi: 'Bilancio non positivo, ecco cosa c'è mancato. Da Boscaglia a Filippi, ecco cosa è cambiato. Pla… - Mediagol : #Palermo, Palazzi: 'Bilancio non positivo, ecco cosa c'è mancato. Da Boscaglia a Filippi, ecco cosa è cambiato. Pla… -