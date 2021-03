Palaghiaccio | progetto ai raggi X Le società sportive alzano la voce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palaghiaccio progetto

Il Giorno

... chiedendo se sarà possibile riprendere le attività entro settembre, se verrà garantito un sostegno economico e se potranno avere un confronto con la ditta che realizzerà i lavori del. ...... i genitori chiedono risposte al Comune Varese - Le società deldi Varese: 'Senza risposte non possiamo programmare il futuro' Varese -, approvato ilesecutivo. Ora ...di Lorenzo Crespi Hanno preso il via solo pochi giorni fa i lavori di riqualificazione del Palaghiaccio di Varese. L’intervento, che vede un investimento di circa 9 milioni di euro, si concluderà ...È in corso uno studio del Cer Lombardia proprio per stabilire quale sia il reale impatto delle moto sull’erosione dei sentieri». «È invece la prima volta – afferma Mondini – che sentiamo di mettere a ...