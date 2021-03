Pakal – Scoprite il sentiero nascosto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021)è un gioco che vi farà rivivere le avventure degli esploratori. La vostra squadra si trova immersa nella giungla messicana alla ricerca del “solito” tempio perduto e del relativo tesoro, ma… Solo il più veloce ad entrare nel tempio potrà annunciare la scoperta!è un gioco ideato da Luca Bellini e Luca Borsa e illustrato da Roberta Esposito per Studio Labo, edito da Cranio Creations, una realtà italiana che si occupa di ideazione, sviluppo, produzione e distribuzione di giochi in scatola, al solo scopo di sollazzare i popoli della terra e offrire divertimento ad ogni suo abitante. Il gioco è giocabile dalle 2 alle 4 persone ed è adatto ad un pubblico dagli 8 anni in su. Un partita in media dura circa 20 minuti. Contenuto della scatola: 1 Tracciato a due facce 9 tessere Punteggio 21 tessere Obiettivo 4 Plance personali 4 Carte ...