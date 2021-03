Padova | si fanno il vaccino durante la gravidanza | nascono due bambine con gli anticorpi al Covid

Leggi su tpi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Asono nate nei giorni scorsi dueche già dispongono deglicontro il-19: le rispettive madri, entrambe medici, avevano ricevutolailcontro il virus. A darne notizia è l’Azienda sanitaria Ussl 6 di, che sottolinea come le duesiano “le prime in Italia nelle quali sono stati isolati glisu sangue neonatale alla nascita”. Anna è nata il 9 marzo ed è figlia di Anna Parolo, 36 anni, immunologa dell’Ussl. Valentina è venuta al mondo il 16 marzo: sua madre, Valeria Bernardi, 37 anni, è ginecologa nella medesima Azienda sanitaria. “Entrambe le professioniste sanitarie, che non erano mai state contagiate dal virus, si sono sottoposte ...