OPPO Band Style e Sport: hanno quasi tutto, al giusto prezzo (Di venerdì 26 marzo 2021) OPPO, l’azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha presentato le sue prime smartBand OPPO Band Style e OPPO Band Sport. Si tratta di due fitness tracker economici che sfoggiano un design stiloso e minimal, ma al contempo Sportivo e perfetto per uno stile di vita sano e attivo. I dispositivi sono dotati di tante funzionalità smart, tra cui il monitoraggio dell’ossigenazione nel sangue. Vediamo insieme le sue caratteristiche ed il prezzo di listino di questi prodotti. Per quanto riguarda l’OPPO Band Sport, il braccialetto intelligente si contraddistingue per il suo corpo centrale, avvolto da un cinturino in silicone nero. OPPO ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021), l’azienda cinese di elettronica di consumo con sede a Dongguan, ha presentato le sue prime smart. Si tratta di due fitness tracker economici che sfoggiano un design stiloso e minimal, ma al contempoivo e perfetto per uno stile di vita sano e attivo. I dispositivi sono dotati di tante funzionalità smart, tra cui il monitoraggio dell’ossigenazione nel sangue. Vediamo insieme le sue caratteristiche ed ildi listino di questi prodotti. Per quanto riguarda l’, il braccialetto intelligente si contraddistingue per il suo corpo centrale, avvolto da un cinturino in silicone nero....

