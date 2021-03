Operatori sanitari: arrivano gli effetti curativi della musica (Di venerdì 26 marzo 2021) Un nuovo studio si concentrerà sugli effetti curativi della musica sugli Operatori sanitari che sono a più alto rischio di sviluppare PTSD, (disturbo da stress post traumatico), traumi, depressione e altri disturbi di salute mentale. In particolare, la pandemia di COVID-19 ha aumentato il carico di lavoro, aumentato lo stress e le preoccupazioni per la salute mentale per gli Operatori sanitari. Il neuroscienziato SFU Ryan D’Arcy sta conducendo lo studio con il team brainnet di ricercatori del Surrey Health and Technology District. Il team misurerà i cambiamenti nel cervello di 20 Operatori sanitari adulti che partecipano a sessioni di musicoterapia utilizzando test neurocognitivi standardizzati ed ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Un nuovo studio si concentrerà suglisugliche sono a più alto rischio di sviluppare PTSD, (disturbo da stress post traumatico), traumi, depressione e altri disturbi di salute mentale. In particolare, la pandemia di COVID-19 ha aumentato il carico di lavoro, aumentato lo stress e le preoccupazioni per la salute mentale per gli. Il neuroscienziato SFU Ryan D’Arcy sta conducendo lo studio con il team brainnet di ricercatori del Surrey Health and Technology District. Il team misurerà i cambiamenti nel cervello di 20adulti che partecipano a sessioni di musicoterapia utilizzando test neurocognitivi standardizzati ed ...

