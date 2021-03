Open Fiber lancia servizio a 10 Gbps Bonannini | “Innovazione nel nostro DNA”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Sulla retesi corre sempre più veloci: è statoto il nuovoXGS-PON a 10 Gigabit al secondo simmetrici su tutto il territorio nazionale dopo il successo della fase di sperimentazione a Milano. “Si tratta di una tecnologia che permette ai clienti FTTH di raggiungere una velocità in accesso fino a 10G sia in download che upload, il che rappresenta un incremento di dieci volte la velocità su rete FTTH attualmente offerta sul mercato broadband italiano”, sottolinea in una intervista Simone, Direttore Marketing e Commerciale. Una evoluzione che non implica grandi modifiche a livello tecnologico. “Per fare ciò non occorre intervenire sulla parte passiva della nostra rete in fibra ma solo un aggiornamento della ...