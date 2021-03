Open Fiber, a Corato la fibra ottica ultraveloce è già realtà (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – A Corato è già attiva la rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica realizzata da Open Fiber. Una svolta tecnologica che si è rivelata fondamentale durante la pandemia: la rete è stata infatti messa a disposizione di cittadini e imprese fin dal dicembre del 2019. L’intervento della società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa è in fase avanzata: a oggi risultano cablate oltre 13mila unità immobiliari a fronte di un primo obiettivo di copertura attestato su 14mila tra case, uffici e negozi. La positiva risposta di Corato all’arrivo della fibra ottica di Open Fiber, si legge in una nota, si è già tradotta nell’estensione del piano di copertura, grazie a un investimento diretto ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) (Adnkronos) – Aè già attiva la rete di telecomunicazioni integralmente inrealizzata da. Una svolta tecnologica che si è rivelata fondamentale durante la pandemia: la rete è stata infatti messa a disposizione di cittadini e imprese fin dal dicembre del 2019. L’intervento della società guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa è in fase avanzata: a oggi risultano cablate oltre 13mila unità immobiliari a fronte di un primo obiettivo di copertura attestato su 14mila tra case, uffici e negozi. La positiva risposta diall’arrivo delladi, si legge in una nota, si è già tradotta nell’estensione del piano di copertura, grazie a un investimento diretto ...

