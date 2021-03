Olanda, Dante mutilato dalla cancel culture: traduttrice elimina Maometto dall’Inferno (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Non c’è pace per Padre Dante. Nei giorni in cui viene celebrato il Dantedì, – posto che convenzionalmente i dantisti fanno coincidere il 25 marzo con l’inizio del viaggio Dantesco nell’Aldilà – monta una feroce polemica che accusa l’Alighieri di islamofobia. Nulla di nuovo, in realtà, visto che già nel 2012 un gruppo di ricercatori consulenti ONU avevano accusato di razzismo e di intolleranza nei confronti dell’Islam l’autore della Divina Commedia. Ma ora l’assalto, nel nome dell’onda montante del politicamente corretto, sembra alzarsi di livello e colpisce direttamente la pubblicazione del testo. In Olanda va in scena Dante mutilato dai buonisti Infatti in Olanda, la casa editrice Blossom Books ha pensato «bene» di editare una nuova versione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Non c’è pace per Padre. Nei giorni in cui viene celebrato ildì, – posto che convenzionalmente i dantisti fanno coincidere il 25 marzo con l’inizio del viaggiosco nell’Aldilà – monta una feroce polemica che accusa l’Alighieri di islamofobia. Nulla di nuovo, in realtà, visto che già nel 2012 un gruppo di ricercatori consulenti ONU avevano accusato di razzismo e di intolleranza nei confronti dell’Islam l’autore della Divina Commedia. Ma ora l’assalto, nel nome dell’onda montante del politicamente corretto, sembra alzarsi di livello e colpisce direttamente la pubblicazione del testo. Inva in scenadai buonisti Infatti in, la casa editrice Blossom Books ha pensato «bene» di editare una nuova versione ...

