Oggi si celebra il risparmio energetico. Torna “M’illumino di Meno”

(Di venerdì 26 marzo 2021)è la giornata internazionale deldi”. Luci spente per un’ora anche in Italia. Ecco dovesiil. L’iniziativa è di respiro internazionale e punta a sensibilizzare su un tema delicato e di grande attualità. Gli esperti raccomandano un ricorso maggiore alle energie rinnovabili, che sono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

visitmuve_it : #Venezia1600 421 – 2021 Oggi #25marzo si celebra l'anniversario della Fondazione di #Venezia Inizia un anno dedica… - _Carabinieri_ : Oggi #25marzo è il #Dantedì! Con queste immagini, anche l'Arma dei #Carabinieri celebra la Giornata nazionale dedic… - Montecitorio : Oggi #25marzo si celebra il #Dantedì: secondo gli studiosi, inizia il viaggio nell'Aldilà della Divina Commedia.… - francesca_flati : Oggi si celebra #MilluminodiMeno, la Giornata del risparmio energetico lanciata da @caterpillarrai Un'iniziativa pe… - taiwan_369 : RT @Pontifex_it: Oggi in Italia si celebra la Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Mi rallegro… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi celebra

La pluripremiata serie e campione di incassi Monster Hunterl'uscita di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch. L'ultimo capitolo del franchise action - RPG trasporta i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, in cui bisogna difendersi dalla ...E quest'anno ancora più di tendenza, poiché sil'anniversario dei 700 anni della morte del grande poeta. Ma dain poi, come possiamo ancora occuparci di lui, piacevolmente lontano dal ...Il giorno 24 marzo, circondata ed assistita dall’affetto dei suoi cari e della sua famiglia, ci ha lasciato la. Zia ( Nonna) Amelia Lami. Ne danno la triste notizia il nipote e ...Oggi è la giornata internazionale del risparmio energetico. Torna “M’illumino di Meno”. Luci spente per un’ora anche in Italia. Ecco dove. Oggi si celebra il risparmio en ...