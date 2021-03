Oggi la conferenza stampa del premier Draghi. Quando parla (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa alle ore 14.00. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi parla in conferenza stampa alle ore 14.00 del 26 marzo, quindi al termine della cabina di regia sulle nuove misure contro la diffusione del coronavirus che entreranno in vigore dal prossimo 6 aprile, alla scadenza del decreto legge attualmente in vigore. Coronavirus in Italia, la Cabina di Regia sulle nuove misure contro la diffusione del virus Il premier Mario Draghi ha convocato per le ore 12.00 la cabina di regia per fare il punto sulle nuove misure da adottare contro la diffusione del coronavirus. Prendono parte alla riunione partecipano Roberto Speranza, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente del Consiglio Marioinalle ore 14.00. Il Presidente del Consiglio Marioinalle ore 14.00 del 26 marzo, quindi al termine della cabina di regia sulle nuove misure contro la diffusione del coronavirus che entreranno in vigore dal prossimo 6 aprile, alla scadenza del decreto legge attualmente in vigore. Coronavirus in Italia, la Cabina di Regia sulle nuove misure contro la diffusione del virus IlMarioha convocato per le ore 12.00 la cabina di regia per fare il punto sulle nuove misure da adottare contro la diffusione del coronavirus. Prendono parte alla riunione partecipano Roberto Speranza, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano ...

