Oggi il nuovo monitoraggio Iss Le Regioni che cambiano colore

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Coronavirus in Italia, ilIss del 26 marzo. Il punto sulla situazione epidemiologica nel Paese. Grande attesa per ilIss del 26 marzo che darà al ministro della Salute Roberto Speranza le indicazioni utili a stabilire ildelle. E non è tutto. In base ai dati del 26 marzo il governo inizierà a ragionare sul prossimo decreto, che andrà a sostituire quello in scadenza il 6 aprile. Coronavirus in Italia, ilIss del 26 marzo La curva epidemiologica mostra un calo rispetto alle scorse settimane ma preoccupano ancora i dati relativi ai ricoveri in ospedale. Inoltre anche il numero dei decessi destra preoccupazione. La sensazione è che comunque la situazione sia in via di miglioramento e che possa tornare sotto la soglia di allerta ad inizio ...