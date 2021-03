Oggi i nuovi colori delle Regioni dal 29 marzo per cinque giorni: il Lazio verso l’arancione, anche il Veneto spera (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni venerdì sarà la cabina di regia a decidere il passaggio, o la permanenza, delle Regioni nelle varie fasce di rischio. La maggior parte dell’Italia continuerà a essere colorata di rosso, soprattutto al nord dove solo per il Veneto c’è l’ipotesi del passaggio in zona arancione. Ma la situazione è ancora incerta visto che nella Regione l’incidenza dei contagi da Coronavirus è superiore – anche se di poco – ai 250 ogni 100 abitanti, soglia fissata dal governo per rimanere in zona rossa. Mentre l’indice Rt è in diminuzione. È invece sicura la permanenza di Lombardia e Piemonte in zona rossa, insieme a Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e la provincia autonoma di Trento. Passerà invece in zona rossa da lunedì 29 marzo la Valle d’Aosta. Il presidente della Regione ha però ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni venerdì sarà la cabina di regia a decidere il passaggio, o la permanenza,nelle varie fasce di rischio. La maggior parte dell’Italia continuerà a essere colorata di rosso, soprattutto al nord dove solo per ilc’è l’ipotesi del passaggio in zona arancione. Ma la situazione è ancora incerta visto che nella Regione l’incidenza dei contagi da Coronavirus è superiore –se di poco – ai 250 ogni 100 abitanti, soglia fissata dal governo per rimanere in zona rossa. Mentre l’indice Rt è in diminuzione. È invece sicura la permanenza di Lombardia e Piemonte in zona rossa, insieme a Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e la provincia autonoma di Trento. Passerà invece in zona rossa da lunedì 29la Valle d’Aosta. Il presidente della Regione ha però ...

