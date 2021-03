Nuovo membro nella famiglia Ferragnez: ed è subito Truman Show (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ nata la piccola dei Ferragnez, la sua nascita è stata seguita da mezzo mondo. Un’evento che ci ricorda un po’ il film The Truman Show Lo scorso 23 Marzo è nata la bimba di Chiara Ferragni e Fedez, l’amatissima coppia vip che fa impazzire il web. Vittoria, questo il nome che i due hanno scelto per la piccola, è nata bella e sana. Leggi anche -> E’ nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ecco come si chiama: la prima foto Il mondo di Instagram già da qualche settimana scalpitava aspettando il momento della nascita della secondogenita, curioso in particolar modo di conoscere il nome della bambina, tenuto nascosto dalla coppia fino all’ultimo momento. Un Hype incredibile. Chiara e Federico non hanno deluso i propri fan, condividendo con loro i primi abbracci con Vittoria, le loro emozioni, le loro lacrime. Ed è ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021) E’ nata la piccola dei, la sua nascita è stata seguita da mezzo mondo. Un’evento che ci ricorda un po’ il film TheLo scorso 23 Marzo è nata la bimba di Chiara Ferragni e Fedez, l’amatissima coppia vip che fa impazzire il web. Vittoria, questo il nome che i due hanno scelto per la piccola, è nata bella e sana. Leggi anche -> E’ nata la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, ecco come si chiama: la prima foto Il mondo di Instagram già da qualche settimana scalpitava aspettando il momento della nascita della secondogenita, curioso in particolar modo di conoscere il nome della bambina, tenuto nascosto dalla coppia fino all’ultimo momento. Un Hype incredibile. Chiara e Federico non hanno deluso i propri fan, condividendo con loro i primi abbracci con Vittoria, le loro emozioni, le loro lacrime. Ed è ...

