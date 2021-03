Nuovo Dpcm, si ipotizza il “Giallo rafforzato” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Nuovo Dpcm è previsto per il 7 aprile. Si ipotizza per le regioni in cui la curva epidemiologica sia in discesa dopo Pasqua, che sia concesso di riaprire l’attività a quelle categorie colpite dall’inizio della pandemia come i gestori di bar e ristoranti. Una sorta di fascia in Giallo «rafforzato» che preveda l’apertura dei locali a pranzo. Quindi l’orario ridotto ad hoc fino alle 16, ha come obbiettivo di impedire gli assembramenti da aperitivo. Tuttavia si manterranno i divieti della fascia arancione nel fine settimana e il lockdown per il primo maggio. Nuovo Dpcm, stato e regioni in Giallo «rafforzato» Mario Draghi ha avviato Il confronto con i governatori, oggi è previsto un Nuovo appuntamento. Soltanto la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilè previsto per il 7 aprile. Siper le regioni in cui la curva epidemiologica sia in discesa dopo Pasqua, che sia concesso di riaprire l’attività a quelle categorie colpite dall’inizio della pandemia come i gestori di bar e ristoranti. Una sorta di fascia in» che preveda l’apertura dei locali a pranzo. Quindi l’orario ridotto ad hoc fino alle 16, ha come obbiettivo di impedire gli assembramenti da aperitivo. Tuttavia si manterranno i divieti della fascia arancione nel fine settimana e il lockdown per il primo maggio., stato e regioni in» Mario Draghi ha avviato Il confronto con i governatori, oggi è previsto unappuntamento. Soltanto la ...

