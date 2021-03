Nuovo DPCM: riapertura delle scuole fino alle medie, bar e ristoranti chiusi fino al 1°Maggio (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi ci sarà una cabina di regia governativa per elaborare un Nuovo DPCM. Tre i nodi da sciogliere: la riapertura delle scuole in zona rossa, le Regioni che passano in giallo e lo spostamento tra Regioni Le attuali restrizioni scadranno il 6 Aprile, una data ormai piuttosto vicina. Per questo il Governo terrà oggi una cabina di regia per decidere le nuove norme da inserire in un Nuovo DPCM. Sicuramente rimarrà inalterato l’attuale sistema delle fasce colorate così come il coprifuoco dalle 22 alle 5. Il Governò dovrà sciogliere tre nodi molto importanti: la riapertura delle scuole in zona rossa; le Regioni che passano in giallo e gli spostamenti tra Regioni. Intanto ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) Oggi ci sarà una cabina di regia governativa per elaborare un. Tre i nodi da sciogliere: lain zona rossa, le Regioni che passano in giallo e lo spostamento tra Regioni Le attuali restrizioni scadranno il 6 Aprile, una data ormai piuttosto vicina. Per questo il Governo terrà oggi una cabina di regia per decidere le nuove norme da inserire in un. Sicuramente rimarrà inalterato l’attuale sistemafasce colorate così come il coprifuoco d225. Il Governò dovrà sciogliere tre nodi molto importanti: lain zona rossa; le Regioni che passano in giallo e gli spostamenti tra Regioni. Intanto ...

Advertising

i_mimimmi : @ripuffa @Marco_dreams Quindi le pattuglie che fermano le persone ora sono tenute ad indagare sulla veridicità dell… - alessand_mella : @antonellaviol17 Per favore, dopo un anno di vani appelli ricordatevi di noi in vista del nuovo DL o Dpcm che sia.… - alessand_mella : @myrtamerlino Per favore, dopo un anno di vani appelli ricordatevi di noi in vista del nuovo DL o Dpcm che sia. Sia… - alessand_mella : @Palazzo_Chigi @POTUS Per favore, dopo un anno di vani appelli ricordatevi di noi in vista del nuovo DL o Dpcm che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo dpcm Pasqua, sì a seconde case anche se in zona rossa: le regole È necessario registrarsi sull'applicazione ' Sardegna Sicura ', prima dell'imbarco, ma anche la documentazione che attesta 'i requisiti previsti dal Dpcm del 2 marzo scorso per gli spostamenti dalle ...

Nuovo Dpcm aprile, ipotesi zona gialla rafforzata e lockdown il 1 maggio Continuano ad arrivare le ipotesi in merito al nuovo Dpcm in uscita entro il 7 aprile . Mentre oggi dovrebbe arrivare il report Iss settimanale, che deciderà le regioni che cambieranno colore dal 29 marzo, prima della serrata pasquale, il governo ...

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021 | www.governo.it Governo Covid, Puglia: Emiliano firma una nuova ordinanza Le nuove misure per fronteggiare il diffondersi del contagio andranno in vigore da domani 27 marzo fino al 6 aprile 2021 ...

Nuovo decreto Covid: quando parla Draghi. Oggi la conferenza stampa Alle 12 convocata la cabina di regia con i ministri, poi la conferenza stampa del premier Roma, 26 marzo 2021 - Una forte accelerazione sul prossimo decreto Covid che dovrà delineare le misure in vigo ...

È necessario registrarsi sull'applicazione ' Sardegna Sicura ', prima dell'imbarco, ma anche la documentazione che attesta 'i requisiti previsti daldel 2 marzo scorso per gli spostamenti dalle ...Continuano ad arrivare le ipotesi in merito alin uscita entro il 7 aprile . Mentre oggi dovrebbe arrivare il report Iss settimanale, che deciderà le regioni che cambieranno colore dal 29 marzo, prima della serrata pasquale, il governo ...Le nuove misure per fronteggiare il diffondersi del contagio andranno in vigore da domani 27 marzo fino al 6 aprile 2021 ...Alle 12 convocata la cabina di regia con i ministri, poi la conferenza stampa del premier Roma, 26 marzo 2021 - Una forte accelerazione sul prossimo decreto Covid che dovrà delineare le misure in vigo ...