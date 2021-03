Nuovo Dpcm | bar e ristoranti fermi fino a maggio Probabile riapertura di scuole e parrucchieri

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo è a lavoro per aggiornare ilin scadenza il prossimo 6 aprile. Non dovrebbero cambiare molte cose. Sicuramente sarà mantenuto l’impianto delle fasce a colori. Ricordiamo chea Pasqua e Pasquetta, per via dell’ultimo decreto, tutta Italia sarà arancione o rossa. Sono tre i temi principali su cui il governo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La scuola in presenza potrebbe tornare anche in zona rossa, questo quanto potrebbe prevedere ilche entrerà in vigore dopo Pasqua. Le scuole potranno restare aperte anche in zona rossa, in particolare nidi, elementari e prima media, lo riporta l'Adnkronos in riferimento alle ipotesi ...Questa una delle ipotesi in fase di elaborazione da parte del governo e che potrebbe entrare a far parte di un prossimo e, che dovrà disciplinare l'Italia dopo la Pasqua . Certo una ...Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 26 marzo 2021: scopriamo come sta evolvendo la curva nella regione lombarda ...Le scuole, in particolare nidi, elementari e prima media, resteranno aperte anche in zona rossa. A questa decisione è arrivata la Cabina di regia che si è ...