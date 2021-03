Nuovo decreto governo Draghi, ecco cosa cambia dopo Pasqua (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono già noti alcuni contenuti del Nuovo decreto che, da dopo il 6 aprile, regolamenterà misure e restrizioni anti-Covid. L'indirizzo preso dalla cabina di Regia presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi volge verso una linea prudenziale destinata a durare fino al 30 aprile. Le uniche riaperture riguarderanno le scuole. Ma per capire ciò che accadrà occorre fare un pò d'ordine. Nuovo decreto: le date Fino al prossimo 6 aprile valgono le regole del precedente decreto. Nei giorni di Pasqua (3, 4, 5 aprile) l'Italia sarà in zona rossa nazionale. Per gli altri giorni continuerà a valere il livello di restrizioni disposto per effetto della fascia di appartenenza di ciascuna regione in base al livello di rischio. Al netto ovviamente di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono già noti alcuni contenuti delche, dail 6 aprile, regolamenterà misure e restrizioni anti-Covid. L'indirizzo preso dalla cabina di Regia presieduta dal presidente del Consiglio Mariovolge verso una linea prudenziale destinata a durare fino al 30 aprile. Le uniche riaperture riguarderanno le scuole. Ma per capire ciò che accadrà occorre fare un pò d'ordine.: le date Fino al prossimo 6 aprile valgono le regole del precedente. Nei giorni di(3, 4, 5 aprile) l'Italia sarà in zona rossa nazionale. Per gli altri giorni continuerà a valere il livello di restrizioni disposto per effetto della fascia di appartenenza di ciascuna regione in base al livello di rischio. Al netto ovviamente di ...

