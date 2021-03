Nuovo decreto | Draghi | «Scuole aperte fino alla prima media Prenotare le vacanze? Lo farei» Zona gialla? No | fino al 30 aprile

(Di venerdì 26 marzo 2021)Covid in arrivo dal governo di Mario. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? Meglio non illudersi, nientegial 30saranno confermate le...

"Riapertura della scuola fino alla prima media". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa, spiegando che risponderà a domande sull'esito della cabina di regia. "Aprire ulteriormente ...È l'orientamento emerso al termine della cabina di regia Covid sul. Le misure dovrebbero essere in vigore fino a fine mese. L'unica novità, confermata dal presidente del Consiglio Mario ...Oggi i cambi del livello di rischio: rossa la Valle d’Aosta, in bilico il Veneto. Si pensa alla riapertura dei parrucchieri ...La scuola resterà aperta dopo Pasqua anche in zona rossa, ma solo fino alla prima media. Tra i primi punti fissati dalla Cabina di regia sulla pandemia di Coronavirus del governo convocata questa matt ...